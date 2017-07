Subsonica – Eden

A quattro anni di distanza dall'ultimo (L'eclissi, 2007) i Subsonica tornano con il loro nuovo «album 6.0». Eden nasce durante un ritiro in una casa di campagna, dove i cinque mettono in comune idee, passioni e stati d'animo. Ne vengono fuori 11 canzoni diverse tra loro in un disco che Max Casacci descrive come «un album multicolor, più luminoso del precedente, che abbina forti intensità emotive a ironie visionarie, talvolta giocose». La title track, in realtà ultima nata, si ispira all'opera Don't Stop The Dance di Luca Saini che ne ha realizzato anche il video. È il brano che inizialmente lascia un po' perplessi per il suo crescendo che non sembra mai decollare, ma che a ogni ascolto successivo coinvolge in una spirale ipnotica. Con Serpente, una sensuale miscela di dub step e rock, valorizzata dalla voce inconfondibile di Samuel, il disco continua a cullarci su ritmi lenti per poi esplodere ne Il diluvio che farà felice i fan abituati alla dimensione scatenata del dancefloor. Tra l'impegno di brani come Prodotto Interno Lurido e gli echi anni 80 dell'estiva Gabbiano e dell'ironica La funzione (feat. Righeira), trova posto un techno-punk tiratissimo nato per gioco che vale la pena segnalare. Benzina Ogoshi nasce da un'operazione interattiva di scrittura. Composto per un demenziale micro film horror girato al telefonino, e costruito inizialmente con gli insulti dei fan collezionati in anni di carriera, culmina con un'ironica: «Non siete riusciti a bissare Microchip emozionale». Arianna Conforto