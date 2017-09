Energia e speranza dal sole

Il progetto è stato voluto e realizzato dall'associazione Sudin Onlus, nata nel 2006 in seguito all'esperienza fatta da un impresa di Udine che si trovava nel Paese per realizzare un ponte sul fiume Payee, nell'area di Rumbek, in Sud Sudan. È stato in quel momento che l'azienda che per conto della Protezione civile italiana stava realizzando la costruzione, si è accorta dell'assoluta mancanza di maestranze nella regione. Non c'erano muratori, falegnami, elettricisti, agricoltori, nessuno in grado di svolgere le professioni più comuni. Da qui è nata quindi l'idea di realizzare la scuola professionale Ireneo Dud Vocational Training Center, a Bahrgel, nella contea di Cueibet, nello stato dei Laghi, per formare i giovani sud sudanesi e creare un laboratorio dove dare lavoro alla popolazione. Visualizzazione ingrandita della mappa Dove prendere l'energia elettrica, in un Paese dove manca di tutto? Ecco allora che Enfinity, azienda specializzata nel campo delle rinnovabili, ha fornito dei pannelli fotovoltaici stand-alone (che non necessitano di essere allacciati alla rete), per la realizzazione di due impianti fotovoltaici, occupandosi anche del supporto tecnico e della progettazione, in modo da rispondere a tutte le esigenze delle circa 80 persone che frequentano i locali della scuola. "Siamo veramente orgogliosi di aver partecipato alla realizzazione di questo progetto - ha dichiarato Andrea Calaudi, Account Manager di Enfinity Italia, che ha seguito e segue personalmente tutte le fasi di tale collaborazione - che, offrendo loro la possibilità di imparare un mestiere, contribuisce a migliorare le condizioni di vita della popolazione sud sudanese". I due impianti con una potenza di circa 40 kWp, saranno in grado di soddisfare la quasi totalità del fabbisogno energetico del dormitorio e del laboratorio dell'Ireneo Dud Vocational Training Center, rendendoli di consguenza energeticamente indipendenti.