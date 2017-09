Suiseki: l’arte di collezionare pietre

Fare suiseki significa collezionare e ammirare pietre naturali che per le loro forme e/o colori vengono utilizzate in paesaggi in miniatura e che rappresentano, quindi, una parte stessa di paesaggio naturale: una montagna, una grotta, uno scoglio, un dirupo, una roccia erosa da una cascata. Il primo passo è quello della ricerca del materiale: può trattarsi di pietre presenti nei torrenti, lungo i sentieri montani, lungo le coste. Secondo quanto afferma il Presidente della Nihon Suiseki Association, Arishige Matsuura, la ricerca stessa è già un modo per "stare nella Natura ed imparare ad amarla". Il valore della pietra prescelta, oltre che nelle sue qualità intrinseche, sta nell'idea che l'aspetto presente è frutto di migliaia d'anni di erosioni e trasformazioni: una pietra, cioè, per quanto possa apparire fredda e immobile, è per sempre parte del ciclo vitale dell'Universo, così come una pianta o un fiore. Secondo i collezionisti, tre sono le qualità estetiche richieste per un suiseki: potenzialità evocative, equilibrio e colore attenuato. Gli ultimi due punti sono strettamente connessi tra loro: il colore non deve essere, infatti, particolarmente vivace e brillante e si preferiscono pietre dai colori scuri a quelle dai colori chiari. Mentre le forme (un suiseki va osservato da tutti i suoi lati) devono essere asimmetriche, irregolari e contrastanti al punto giusto per poter creare, cioè, un senso di armonia e di equilibrio d'insieme. Un suiseki si presenta sotto forma di una singola pietra posta in un apposito vassoio o su un piedistallo. Se fa parte di un paesaggio in miniatura accompagnato da un bonsai (bon vassoio e sai pianta) prende il nome di bonkei (bon vassoio e kei paesaggio). Susanna Marino