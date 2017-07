Sul monte Rigi al chiaro di luna (aspettando l’alba)

Quando cala il buio della notte, anche le cose che pensiamo di conoscere meglio si fanno più misteriose, i profili si modificano, i rumori si acutizzano. E l'ignoto ci incute timore, ma allo stesso tempo ci attira e ci chiede di essere svelato. In questa avventura di scoperta però non siamo soli: la luna ci tiene compagnia come una buona amica fino alla ricomparsa del sole che rende più chiaro anche il ricordo delle ore notturne trascorse.

Il Rigi nelle notti di luna piena

Alla scoperta della regina delle montagne