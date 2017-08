Sulle origini del pensiero cinese

Quando i cinesi della preistoria mitica entrarono nella storia, vivevano in tribù di agricoltori. In questa società agricola il legame con gli eventi naturali, come il mutamento delle stagioni o il corso delle stelle, era molto forte. L'osservazione di questi fenomeni e del loro inalterabile corso fece nascere il sentimento di fondo di un'armonia e di un ordine nell'universo e nel divenire. Le idee direttrici del pensiero cinese hanno origine nella tradizione anonima degli antichi miti e leggende. Traducono simbolicamente quel sentimento di ritmo e di completezza che è alla base della saggezza cinese e quella visione di armonia e di equilibrio dinamico, in continuo divenire, che si esprime nel macrocosmo, nell'universo, come nel microcosmo, negli esseri. Storicamente, essendo la Cina un territorio immenso, la mentalità e lo sviluppo del pensiero hanno avuto diverse caratteristiche, differenziandosi ad esempio tra popoli delle regioni settentrionali e meridionali, ossia insediate a nord o a sud del Fiume Giallo. Le diverse caratteristiche culturali interne trovarono un primo momento di parziale integrazione tra il VI e il IV sec. a. C., integrazione che si estese e consolidò maggiormente nel III sec. a.C. (dinastia Qin). Quello cinese è un pensiero intuitivo che coglie ed esprime la realtà in simboli e immagini. Più che scienza o astratta speculazione filosofica, manifesta saggezza. "I cinesi chiedono ai loro saggi non idee e men che meno dogmi, bensì temi adatti ad una libera meditazione...è un addestramento dell'intero essere che si compie sempre in uno spirito di libertà." (Marcel Granet).