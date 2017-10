Summer Sound Festival 2008

Si svolgerà dal 16 al 23 giugno nella splendida cornice del Lazzaretto di Bergamo la settima edizione del Summer Sound Festival, l'evento musicale più atteso dell'estate cittadina, promosso ed organizzato dagli assessorati alle Politiche Giovanili e alla Cultura in collaborazione con l'agenzia Harold & Maude di Milano e supportato da LifeGate Radio. La line-up del festival 2008 è forse la più prestigiosa di sempre: si esibirà infatti Bob Dylan (16/06) l'artista che più ha influenzato la musica pop del Novecento. Si tratta di un evento di portata internazionale che costituisce una delle proposte in assoluto più interessanti della prossima estate musicale italiana. Sul palco del Lazzaretto di Bergamo si potranno poi ascoltare: Punkreas (18/06) Sud Sound System (20/06) Tonino Carotone & Arpioni (22/06) Ludovico Einaudi (23/06) Il cartellone dell'edizione 2008 conferma e rilancia gli orientamenti e le scelte che hanno consentito in questi anni di riportare a Bergamo alcuni protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale. Una proposta che guarda con attenzione privilegiata, ma non esclusiva, al pubblico giovanile, diversificando le proposte in funzione delle diverse anime e delle diverse culture musicali oggi presenti, coniugando qualità e popolarità. Ricordiamo che nelle precedenti edizioni il Summer Sound Festival ha dato spazio, tra gli altri, a Radiohead, Francesco Renga, Dream Theater, Fantomas e Devo. Quest'anno, accanto ad un "mostro sacro" come Bob Dylan, ci sarà modo di ascoltare alcune tra le band più rappresentative dell'underground italiano. L'attitudine punk dei Punkreas si confronterà con il progetto dei Sud Sound System, che da oltre vent'anni fa incontrare i nuovi stili della dancehall giamaicana con il linguaggio della tradizione salentina. La simpatica irriverenza di Tonino Carotone avrà modo di incontrare la proposta, al tempo stesso colta e fruibile, di Ludovico Einaudi. www.summersoundfestival.com