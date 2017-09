Debuttano in Svizzera le super colonnine di ricarica rapida a energia rinnovabile

Le colonnine di ricarica rapida per le auto elettriche, elemento determinante per la diffusione delle vetture alimentate a batteria, sono solitamente caratterizzate da una potenza di 50 kW. Un valore degno di nota sebbene sensibilmente inferiore a quanto garantito dal sistema Supercharger dell’americana Tesla, forte di 135 kW e, in un futuro prossimo, di 145 kW. Il record in tal senso non appartiene però a nessun costruttore né, tantomeno, a elitarie strutture private. La colonnina più potente del Vecchio Continente, infatti, è pubblica e accessibile a tutti. Si trova in Svizzera, più precisamente nell’area di servizio San Gottardo Sud di Stalvedro (vicino ad Airolo, nel Canton Ticino), e può contare su 150 kW.

Rifornimento a chilometri zero

Colonnine di ricarica a pagamento