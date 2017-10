Superfici della cucina: perché un detergente a base vegetale è la scelta migliore

Quante volte, nell’arco di una giornata, gli alimenti finiscono a contatto con le superfici della cucina? Pensiamoci: sono tantissime e spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto. Capita ogni volta che laviamo la verdura, prima di tagliarla e di cucinarla o di servirla in tavola; capita quando laviamo la frutta o quando estraiamo il pane del suo sacchetto, prima di poggiarlo sul tagliere. Tra il piano di lavoro e gli alimenti, le occasioni di contatto sono molteplici, dirette o anche indirette, tramite le posate, per esempio, che appoggiamo distrattamente sulle superfici dopo aver girato la pasta. Tutto ciò che entra in contatto col cibo - dopo che lo abbiamo pulito - finisce poi nel nostro organismo: per questo è importante che le superfici e gli strumenti con cui maneggiamo gli alimenti siano sì perfettamente puliti, ma con a prodotti che non rilasciano sostanze potenzialmente dannose per la nostra salute. Anche perché, molto spesso, capita di pulire (e di sciacquare le superfici) in modo distratto e superficiale, per fretta o semplicemente stanchezza.

La scelta del detergente per le superfici della cucina