Anche i suricati educano i figli

Anche i suricati d'Africa educano i propri figli. A scoprirlo sono stati Alex Thornton e Katherine McAuliffe, due ricercatori dell'Università di Cambridge, in Inghilterra che hanno pubblicato lo studio su "Science". I cuccioli di suricata - piccoli mammiferi, carnivori, della famiglia delle manguste - ricevono una sorta di lezione scolastica dai genitori durante le prime fasi di vita, imparando a prendere confidenza con le prede e a maneggiarle. In una delle osservazioni condotte, per esempio, un suricata anziano consegnava nelle zampe del piccolo una cavalletta, che il cucciolo cercava di non lasciarsi sfuggire. Ogni volta però che la cavalletta riusciva a saltare via, il genitore era pronto a riacciuffarla e a riconsegnarla all'"allievo". In un'altra osservazione invece al cucciolo veniva affidato uno scorpione privato però dell'aculeo velenoso presente nella coda, per evitare così che il piccolo si ferisse. Secondo i ricercatori queste osservazioni dimostrano chiaramente che i suricati investono molto del loro tempo e delle loro energie nell'educare i figli, cosa che finora è stata riscontrata solo in poche specie animali. Energie che a quanto pare sono ben ripagate dai piccoli, che in poco tempo imparano a destreggiarsi con le prede più difficili e veloci. Redazione Ambiente