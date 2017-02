Sustainable Truck of the Year. Scania e Iveco i più virtuosi nel trasporto

Il trasporto delle merci è uno dei temi più importanti (e più impattanti) della mobilità globale. Non c'è merce che non debba essere trasportata. Non c'è cibo che per giungere sulle nostre tavole non debba fare una strada, purtroppo non sempre a chilometro zero. Così, misurare la sostenibilità dei mezzi pesanti è diventata una necessità. Così pure capire chi, fra i produttori, investe di più in sostenibilità, efficienza, innovazione e sicurezza. Una risposta è arrivata dall'ultimo Transpotec Logitec 2017 organizzato da Veronafiere, importante appuntamento dedicato all’autotrasporto, dove proprio la sostenibilità è stata al centro di un'importante iniziativa, nata dalla collaborazione tra Vado e Torno, mensile dedicato all'autotrasporto e LifeGate, insieme promotori di Mobility Revolution Truck, il primo rating che misura la sostenibilità dei camion.

Al Transpotec Scania fra i produttori più virtuosi

Iveco punta molto sul biometano

Con il Daily Electric il trasporto urbano azzera le emissioni