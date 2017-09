La Svezia vuole essere il primo paese ad abbandonare i combustibili fossili

L'ha annunciato il primo ministro svedese Stefan Löfven, durante l'assemblea della Nazioni Unite. La Svezia vuole diventare uno dei primi Paesi al mondo ad abbandonare le fonti fossili. Come si fa a diventare una nazione fossil free? Già lo scorso settembre, come riporta l'Indipendent, il Governo ha stanziato 480 milioni di euro per la diffusione di un maggior numero di pannelli fotovoltaici e di turbine eoliche, oltre a voler gettare le basi per la creazione di una rete di distribuzione dell'energia intelligente e per l'aumento di mezzi di trasporto pubblici puliti. Non solo energia rinnovabile quindi, già acquistata ad esempio dalla vicina Danimarca - che ormai produce più energia di quanta ne consumi -, ma tecnologie per lo stoccaggio di energia verde e per la riqualificazione degli edifici esistenti, per renderli meno energivori.

Dalla Svezia, uno dei primim stop alle fossili

Immagine di copertina by Uriel Sinai/Getty Images