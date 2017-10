In Svezia il primo progetto di auto senza pilota

L'ha annunciato la casa automobilistica svedese Volvo: il progetto Drive Me sarà il primo a livello mondiale di guida autonoma su strade cittadine. Più di 100 auto fornite dal gruppo, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti svedese, saranno messe in condizione di girare su circa 50 km di strade della cittadina di Goteborg, scelte tra quelle con maggior afflusso di pendolari. “I veicoli autonomi sono parte integrante di Volvo, così come la visione del governo svedese di una mobilità a zero incidenti stradali. Questo progetto pilota rappresenta un passo importante verso questo obiettivo”, ha affermato Håkan Samuelsson, Presidente e CEO di Volvo Car Group.