Svizzera – Italia: 2 a 0

Un ampio studio condotto in tutti i Cantoni della Confederazione Elvetica ha riscontrato carenze alimentari nella popolazione anziana, in particolare tra gli ultra-75enni, specie nei valori di proteine, vitamine e sali minerali. Ciò è probabilmente dovuto alla contrazione della varietà dei cibi assimilati dagli anziani che tendono a insistere su scelte abituali, e all'uso di piatti preconfezionati e precotti, tendenzialmente più morbidi e meno faticosi da preparare degli omologhi crudi. È quindi stato deciso che anche le consulenze alimentari e le visite specialistiche dietologiche per le persone oltre l'età pensionabile saranno a carico del servizio sanitario svizzero. Da noi in Italia qualcuno ha mai monitorato il problema? In tutt'altro campo - ma sempre attinente con la sezione Alimentazione - sta entrando in vigore in Svizzera la nuova legge per la protezione degli animali. Novità per gli allevamenti: maiali e vitellini non potranno più essere legati in gabbie di costrizione a partire dal 1 luglio, quando scadono i termini transitori "di tolleranza" per l'applicazione delle nuove disposizioni sulla protezione animali. I vitelli con meno di 4 mesi di vita, i tori d'allevamento, le mucche e le giovenche in procinto di partorire dovranno disporre di un'area di riposo munita di strame. C'è di più. C'era la proposta di "ammorbidire" il divieto di macellare gli animali con il rito islamico (che in Svizzera è già vietato per la sua crudeltà): è stata respinta. Qui in Italia non solo gli allevamenti sono prigioni di cemento con gabbie e catene, ma il più grande produttore di carni sta progettando la più grande porcilaia intensiva d'Europa in quel di Parma. E quando a febbraio, durante un question-time in Parlamento, è stato chiesto al ministro Sirchia se la macellazione islamica degli animali (che comporta un lento dissanguamento) fosse ancora compatibile con le leggi e la coscienza degli italiani, il ministro ha risposto alzando le spalle e richiamandosi al fatto che si tratta di "altre culture" e che siccome siamo in Europa anche volendo non potremmo proibirla. Peccato essere così... lontani dalla Svizzera. Stefano Carnazzi