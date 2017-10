T-Rex: ascesa e caduta della stella di Marc Bolan

Londra, febbraio 1968. Tony Visconti è un giovane produttore newyorkese. È arrivato da poco nella capitale inglese per seguire le registrazioni del nuovo album di Georgie Fame. Lo ha chiamato Denny Cordell un discografico di spicco della scena britannica: l’ultimo lavoro di Cordell con i Procol Harum, A Whiter Shade Of Pale, è stato un successo internazionale.

Aspetta la fine del concerto e si offre loro come produttore. Detto fatto: la collaborazione andrà avanti per sette album portando Bolan e i T-Rex al successo. Nel 1971, con l’album Electric Warrior, c’è la svolta: con l’aggiunta di altri due componenti, i T-Rex trovano la formula perfetta. In poco tempo diventano la band più amata in Inghilterra: David Bowie li appoggia, John Lennon li elogia. E, dal canto suo, Bolan, dichiara: “In un anno abbiamo ottenuto più di quello che i Beatles hanno raggiunto in otto anni”.