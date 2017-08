T.riciclo. Non chiamatelo mercatino

Inaugurato a Milano il sesto punto vendita italiano di T.riciclo, un nuovo spazio dove acquistare e vendere capi e oggetti di seconda mano dedicati ai più piccoli. Riutilizzo e riciclo sì, ma di assoluta qualità: capi usati pochissimo, lettini o carozzine praticamente nuovi, piumini di grandi marche a metà prezzo. "L'idea mi è venuta perché in giro non vedevo nulla che mi piacesse - racconta Massimiliano Monti di Adria, imprenditore trevigiano, che assieme alla moglie Sabina hanno avviato nel 2010 il primo punto vendita - i negozi sembravano improvvisati, la merce sì di seconda mano, ma macchiata, estremamente usurata. Perché allora non provare a fare sul serio?". Ed ecco T.riciclo. Un'idea imprenditoriale che coniuga ecologia e business. A partire dal punto vendita: quasi una casa delle bambole, accogliente per i bimbi, pratica per le mamme: "Tutti i mobili e il pavimento dei nostri punti vendita sono in legno riciclato, costruiti e lavorati da artigiani locali - sottolinea Massimiliano - l'illuminazione è a basso consumo e carta e buste della spesa sono riciclate".