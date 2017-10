Taccuino di una sbronza

Che cosa succede se il nostro amico durante il suo addio al celibato cade in coma etilico e al suo risveglio crede di essere un altro? E? davvero un bel pasticcio! Questo è quel che accade a Carlo Boschi, mite colletto bianco milanese che sta per convolare a nozze con Sara. La sua vita così sciapa subisce un repentino cambiamento durante il suo addio al celibato. Un' occasione speciale, festeggiata bevendo a dismisura per tre giorni nei pub di Dublino con l?amico Romeo. Dopo aver bevuto in quantità veramente industriali, il promesso sposo cade in coma etilico. E al suo risveglio è convinto di essere la reincarnazione di Charles Bukowski, il suo amato scrittore che è morto proprio la stessa notte, il 9 marzo 1994. Un addio al celibato dall?epilogo quanto mai originale, vero? Così nel libro prendono vita le avventure e le disavventure di Carlo-Charles, che manda a monte il matrimonio con Sara, per dedicarsi alla sua nuova vita da scrittore, ai reading di poesie, alle svariate avventure con le donne, alle serate di botte e sangue? Un libro originale, divertente e avvincente. Che racconta in maniera traslata l?Italia dal 1994 ad oggi. La politica, la situazione sociale, lavorativa. Un libro che piacerà non solo agli appassionati del vero Charles Bukowski, ma a tutti coloro che sono affascinati dal proprio Mr. Hyde? E tutti (più o meno nascosto) ne abbiamo uno, vero? Silvia Passini