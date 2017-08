Taiwan blocca gli spot televisivi del cibo spazzatura, per proteggere i bambini

A partire dal 1° gennaio 2016 Tawain ha bloccato i passaggi televisivi delle pubblicità che promuovono l’acquisto di cibo malsano e non adatto alla salute dei bambini. Dalle 17 alle 21, ogni giorno, niente spot di junk food, merendine ricche di grassi e di zuccheri, bibite dolci gassate ma anche di tutti quei prodotti alimentari che per attirare i più piccoli usano lo stratagemma di regalare giocattoli accattivanti. Una pratica di commercializzazione, questa, molto diffusa soprattutto tra le catene di fast food, secondo la Food and Drug Administration.