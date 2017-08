Taiwan, in centinaia contro il nucleare

Hanno creato la parola "Stop" con decine di cartelli gialli e neri davanti al palazzo del parlamento di Taiwan, a Taipei, e gridato slogan contro la costruzione della quarta centrale nucleare del paese. I cittadini di Taiwan, però, non si sono limitati a protestare contro l'attivazione del nuovo impianto ma hanno anche chiesto di bloccare lo svolgimento del referendum indetto a febbraio dal governo, guidato dal primo ministro Jiang Yi-huah del partito del Kuomintang. Il referendum si svolgerebbe in un momento in cui la centrale sarà quasi completata. L'accensione dei reattori, infatti, è prevista per il 2015. Inoltre la consultazione elettorale avrebbe bisogno di un'affluenza superiore al 50 per cento per essere valido, risultato difficile da raggiungere in un paese come Taiwan secondo quanto riportato dal China Post. "Visto che molte persone hanno espresso la loro contrarietà alla centrale nucleare perché troppo rischiosa, il governo dovrebbe abbandonare subito il progetto", ha dichiarato Liu Hui-min, un rappresentante dei manifestanti, sostenendo che diversi sondaggi hanno già indicato che circa il 70 per cento della popolazione è contrario alla costruzione del nuovo impianto. Le preoccupazioni e le proteste sono cominciate dopo il disastro di Fukushima, in Giappone, del marzo 2011 visto che Taiwan si trova lungo il punto di contatto tra due placche tettoniche che causano terremoti frequenti. Uno dei più devastanti si è verificato nel 1999 con una magnitudo del 7,6 e che ha causato circa 2.400 morti. Le tre centrali nucleari già operative nel paese coprono un quinto del fabbisogno elettrico del paese secondo la Taiwan Power Company (Taipower), ma due dovrebbero andare verso lo spegnimento nel giro di pochi anni.