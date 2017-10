L’Europa viagger

Sviluppo rapido di standard tecnici comuni a tutti gli Stati membri per i sistemi di ricarica delle batterie, entro il 2011. Nuove leggi per ridurre le emissioni dei veicoli e sul marketing 'verde'. Sostegno alla ricerca e innovazione nelle nuove tecnologie (anche tramite fondi della Banca europea). Più informazione al consumatore ed "etichettatura" delle auto (tramite emendamento alla direttiva 1999/94/CE). Cooperazione internazionale. Azioni specifiche per veicoli elettrici, per la sicurezza, l'installazione di punti di ricarica pubblicamente accessibili, lo sviluppo di reti elettriche intelligenti.

Nel documento, la Commissione europea sottolinea che "l'adozione rapida di una norma tecnica europea rafforzerebbe kla competitività mondiale dell'industria europea dandole il ruolo di precursore in questo campo". L'obiettivo che pone la Commissione è di "sviluppare entro il 2011 un interfaccia normalizzato per i sistemi di ricarica".



Accanto alle auto elettriche, la Commissione intende promuovere anche altri tipi di veicoli 'verdi', i motori a idrogeno (con celle a combustibile o con 'reformer' a bordo) o biocarburanti, senza dimenticare i motori termici 'classici', ma sempre più avanzati ed efficienti, capaci di forti economie di energia.



L'Ue deve mantenere comunue un atteggiamento di 'neutralità tecnologica' per non favorire un settore industriale rispetto agli altri, dato comunque l'obiettivo di ridurre le emissioni e aumentare l'efficienza energetica. Fra le iniziative che intende intraprendere, Bruxelles ha annunciato anche la pubblicazione di linee guida per gli incentivi finanziari all'acquisto delle auto 'verdi', che restano oggi ancora troppo care per i consumatori.



Il commissario al Clima, Connie Hedegaard, da parte sua ha sottolinato un'iniziativa, fra quelle annunciate nel documento sulla strategia europea per l'auto pulita: una proposta legislativa per la riduzione delle emissioni dei camion. Agire in questo campo, ha osservato in una nota, "è essenziale, perché i veicoli pesanti rappresentano da soli il 5% delle emissioni di gas serra nell'Ue, più che l'aviazione e il trasporto marittimo messi insieme".