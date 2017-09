Talassoterapia: il benessere che viene dal mare

Se un soggiorno in riva al mare fa bene, l'uso mirato di questi elementi fa ancora meglio. Tanto è vero che in molte spiagge della Francia e ora anche di altri paesi, sono sorti centri specializzati dove viene praticata la talassoterapia per mano di medici e di personale squalificato. Il soggiorno in uno di questi luoghi è sicuramente piacevole e molto benefico. Che cosa rende il mare così attraente per noi? Potrebbe esserci ancora un legame con il nostro lontano luogo di origine? In fondo, la vita del nostro pianeta è nata proprio lì. L'acqua marina è qualche cosa di molto speciale: i sali minerali e gli oligoelementi sono presenti nello stesso rapporto in cui si trovano nel nostro organismo, o meglio, il nostro sangue rispecchia ancora oggi lo schema delle nostre lontane origini. Ecco, perché la talassoterapia, tra le sue numerose proprietà, possiede anche un'azione rimineralizzante. Chi vuole prevenire l'osteoporosi dovrebbe sottoporsi a un ciclo di talassoterapia ogni due anni. E' inoltre particolarmente utile per ritemprare l'organismo dopo un periodo di affaticamento, di stress o di malattia. Indicata per i periodi di convalescenza, nell'infanzia e nella terza età, anche se con modalità diverse e mirate a seconda dei casi. L'ambiente talassoterapico è ideale per la riabilitazione, che si effettua dopo traumatismi o interventi chirurgici, utilissimo ai pazienti reumatici e artrosici. Anche l'asma, la bronchite cronica, le allergie o la tendenza a ripetute influenze traggono grande giovamento da specifiche tecniche talassoterapiche, quali inalazioni, vaporizzazioni e cataplasmi. Molti disturbi cutanei migliorano grazie all'azione combinata dell'acqua marina (il sale tra l'altro ha un'azione levigante), del sole e del clima marittimo. Il metabolismo viene migliorato grazie all'azione dello iodio sulla tiroide: al mare è più facile dimagrire ... Gudrun Dalla Via