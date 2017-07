Talkie Walkie: on Air su LifeGate

Le origini degli Air vanno tracciate all'uscita del loro primo disco "Moon Safari" del 1998, da quel momento in poi il duo francese ha seguito varie ispirazioni, spaziando dalla musica creata per il film "The Virgin Suicides" di Sofia Coppola, all'ipnotico "10.000Hz Legend", all'esperimento di sonorizzazione di una serie di racconti del nostro Alessandro Baricco (City Reading), ma non è tutto. Il nuovo carico di ossigeno ha un nome: Talkie Walkie. Questo album è un best of delle migliori atmosfere create dai loro precedenti album, il risultato è convincente oltre ad essere una piacevole fuga dalla realtà che porta in atmosfere calde e dilatate create da sintetizzatori dal suono alla crema. Abbiamo intervistato gli Air presso un confortevole albergo milanese. Talkie Walkie è esattamente come lo volevate? Jean-Benoit: Il risultato finale non è mai come lo si immagina, questo è l'aspetto più interessante, si desidera una cosa e se ne ottiene un'altra, a quel punto si è sorpresi per quello che si è fatto! Quando si fa arte, non si sa mai dove porterà la strada che si sta percorrendo. Ci piace sorprenderci, non programmiamo mai nulla, ed è molto importante non essere soddisfatti completamente, in questo modo rimane il desiderio di fare un altro album, rimediare gli errori fatti, è solo esperienza per altri album. Non cerchiamo mai di rifare una canzone per renderla migliore, se dovessimo farlo, preferirei fare una nuova canzone, ci sono molte cose che non mi piacciono in "Moon Safari", in "10.000 hertz" e molte cose che non mi piacciono in questo album, non vediamo l'ora di tornare in studio e fare meglio. Mi piacerebbe sapere quali sono le cose che non ti piacciono nei precedenti album... J-B: Ci sono molte cose che non mi piacciono, è un po' come guardarsi allo specchio, c'è spesso qualcosa che non piace di se stessi. Nel nostro caso, cerchiamo molto di essere noi stessi, non cerchiamo il produttore per fare il miglior disco del mondo, per questo motivo in Talkie Walkie cantiamo noi stessi le canzoni, e non c'è alcun ospite, cerchiamo di essere il più possibile noi stessi. Credo sia infatti molto interessante chiedersi come mai abbiate cominciato solo adesso a cantare i vostri pezzi, cosa che non è avvenuta nei vostri precedenti album. J-B: Ci sono voluti sei anni per fare questo passo, prima scrivevamo le canzoni e pensavamo "ok a chi potremmo far cantare questa canzone", poi Nigel (Godrich n.d.a.) ci ha detto "perché non le cantate voi le vostre canzoni, sarebbe molto più cool!", io ho detto "ma io ho l'accento francese quando canto" e lui mi ha detto "E' proprio per questo che è molto più cool!" Nel registrare questo album, vi siete chiusi in studio per tanto tempo o avete scritto le canzoni e siete stati in studio solo a registrare tutto di un botto. J-B: Abbiamo lavorato a tre differenti progetti nello stesso tempo, abbiamo lavorato con Alessandro Baricco, abbiamo scritto la musica per un balletto "Near Life Experience", e abbiamo lavorato per l'album, noi però non lavoriamo durante i weekend, ci fermiamo ogni mese e mezzo per prenderci due settimane di pausa, e non lavoriamo al mercoledì, non abbiamo dunque avuto tanto tempo per essere in studio. E' stato un processo da settembre a giugno, l'album era pronto a febbraio, ma poi la prima del balletto era alla fine di aprile, quindi a maggio abbiamo ripreso in mano il disco e l'abbiamo mixato, a giugno, quindi era pronto. L'avete mixato a L.A. con un grande produttore, uno con cui già avete lavorato in passato... J-B: Sì, con Nigel Godrich. Con lui avevamo già lavorato per il progetto con Baricco, è stata una storia strana, abbiamo fatto il progetto più underground del mondo, lavorando con il più grande produttore del mondo. Baricco non si rendeva conto della fortuna che aveva mentre veniva mixato da questo ragazzo! Come avete cominciato a lavorare insieme? J-B: Noi e Nigel ci conosciamo sin dai tempi di Moon Safari, credo fosse il marzo del 198 quando andammo a trovare Beck in studio mentre registrava "Mutations", ci siamo conosciuti in quell'occasione, inoltre, durante il nostro ultimo tour ha suonato con noi Jason Falkner, il bassista di Beck. Jason ha fatto un album solista con Nigel, sono quindi molto amici, così Nigel era sempre con noi durante il tour. Siamo diventati pian piano molto amici e abbiamo passato dei giorni insieme in Grecia. Quando abbiamo cominciato a lavorare al progetto con Baricco (City n.d.a.) abbiamo cominciato a lavorare insieme e a vedere che cosa sarebbe successo, Nigel inoltre era la persona perfetta per quel lavoro, perché non avevamo soldi e Nigel l'unica persona che riesce a mixare un disco in una sola giornata. Cosa è in grado di aggiungere ad un vostro disco Nigel Godrich? J-B: Prima che lui lo toccasse il disco era molto più freddo, in quanto lo abbiamo registrato in un home studio, lo ha reso più organico, più caldo. Nigel suona il mixer come se fosse una chitarra! Voi non avete mai avuto il problema di avere un sound freddo comunque! J-B: Sì questo è vero! …entra Nicolas Godin Potremmo farti le stesse domande e vedere chi mente! Nicolas: Probabilmente avresti le stesse risposte Cosa è in grado di aggiungere ad un vostro disco Nigel Godrich? N: E' un gentleman inglese molto intelligente, è come un dottore in grado di curare gli artisti. Perché gli artisti, quando vanno in studio, sono malati e cercano qualcosa, Nigel li aiuta a registrare qualcosa che sia legato a quello che loro vogliono fare. Lui non cerca di dare una forma al disco che l'artista vuole fare, è molto rispettoso verso quello che vuoi fare e ti lascia essere te stesso. Abbiamo detto anche che avete lavorato con Nigel, il più grande produttore al mondo al progetto più underground, è stato dunque per conoscenza o perché lui è la persona giusta? N: Non so, è una questione di feeling, di affinità, è come se vivessimo nello stesso mondo e parlassimo lo stesso linguaggio, noi infatti usiamo delle parole specifiche per descrivere gli stili musicali e lui capisce sempre, anche quando parliamo in inglese Nigel è in grado di capirci, e a volte non è per nulla evidente quello che vogliamo dire! Con lui riusciamo a varcare le barriere del linguaggio! Anche in questo album c'è una traccia fatta per Sofia Coppola, quindi vi piace lavorare con lei! J-B: Quella canzone non doveva essere nell'album, ma Brian Eirtzel doveva fare la colonna sonora del film con Kevin Shields non avevano idee per quella scena, così ci hanno fatto andare in studio e ci hanno chiesto un parere facendoci vedere una scena, siamo andati a Parigi e abbiamo scritto quella canzone, poi Nigel L'ha mixata e ha detto questa canzone è perfetta per finire l'album, così l'abbiamo messa ma non sarebbe dovuta essere nell'album. Preferite lavorare per i vostri album o per le colonne sonore? N: E' diverso ma ci piacciono entrambe le cose, ma si tratta di lavori completamente differenti. Il processo creativo è molto diverso, le immagini di un film ispirano, mentre quando si scrive una canzone dal nulla non si ha un punto di partenza, l'idea viene dall'interno, è un processo molto più profondo. La colonna sonora è un esercizio, un lavoro di traduzione delle immagini in musica. Devi dunque amare le immagini per poter scrivere per un film? J-B: Sapevamo già che ci sarebbe piaciuto il film di Sofia, è molto affine a noi, fa le cose con stile e nello stesso tempo molto profonde. Così quando vedete le scene sapete già come sarà la musica. J-B: Questa esperienza l'abbiamo vissuta così, anche perché noi stessi abbiamo vissuto l'esperienza della ragazza nel film, come la ragazza del film abbiamo camminato a Kyoto e come la donna nel film ci siamo ritrovati depressi in albergo, è stato quindi molto facile portare a termine questo lavoro. N: Credo che fare una colonna sonora sia come creare un profumo, perché le immagini sono molto più importanti della musica, la musica deve fare da catalizzatore, deve fornire un buon ambiente per le immagini, quando capisci questo particolare, ti senti molto più libero perché puoi fare quello che vuoi, quando vediamo delle immagini dunque noi sappiamo esattamente quello che non dobbiamo fare sappiamo cosa evitare, quindi improvvisamente ci sentiamo più liberi di creare qualcosa di interessante, non ci sono regole nel creare una colonna sonora. Ci sentiamo più liberi nel fare una colonna sonora rispetto a quando dobbiamo fare una canzone pop, perché nelle canzoni pop hai delle regole da seguire e le regole sono belle da infrangere, ma prima di poterle infrangere devi capire quelle regole. Nel futuro quindi possiamo dire che nel futuro cercherete di fare sia delle canzoni pop, che delle colonne sonore… N: Magari faremo delle colonne sonore pop! E' vera la storia che vi è successo negli Stati Uniti quando vi si è rotto l'autobus? J-B: Sì quella storia è vera, è successa in Oregon, ci si è rotto il tour bus, un ragazzo ce l'ha sistemato e ci ha offerto ospitalità, erba, droghe, qualcosa da bere, e poi ci ha detto che se volevamo avremmo potuto divertirci con sua moglie. Era una specie di compagnia, lui era un po' anziano, il figlio avrebbe pensato alle droghe, mentre la moglie avrebbe pensato al sesso! Vi sentite responsabili per aver influenzato la musica di altri artisti e la musica elettronica in generale? J-B: No perché noi siamo parte del movimento, e non credo che nessuna band cerchi di fare la musica che facciamo noi, questo in Francia, sono stati i Daft Punk a iniziare tutto, dopo di loro molte band hanno tentato di suonare come loro. In Inghilterra invece molte band credo che ci abbiamo ascoltato con attenzione nel preparare i loro album, band come gli Zero7 per esempio, ma non in Francia. Spero che nel futuro riusciate a stupirci con altri progetti coraggiosi come il reading con Baricco. N: Se venissi in Francia saresti sorpreso in gennaio, intanto durante tutto dicembre ci sarà il balletto Near Life Experience a Parigi per cui noi abbiamo fatto la musica, non ne uscirà il disco perché è necessario vedere i ballerini per poterlo apprezzare, sarà in tour per tutto il mondo per due anni quindi questo è un grande side project. A gennaio faremo la musica per una televisione privata chiamata pink tv, una televisione gay, faremo tutte le musiche e gli spot. Saremo a marzo in tour in Italia e magari vi faremo una sorpresa, magari un'apparizione con Baricco suyl palco, vedremo.