Talkie Walkie - Air Nuovo lavoro per i parigini Air. Musicalmente catalogabili sotto l'etichetta chill out, uniscono in realtà sonorità elettroniche ed acustiche. Questo è un album di pezzi pop dal respiro cinematografico con arrangiamenti d'archi, tastiere eteree e assenza di cantanti ospiti: per la prima volta il duo si impegna personalmente a occuparsi delle parti vocali. Alla voce di J.B. Dunckel è affidata la maggior parte dei brani. 01. Venus 02. Cherry Blossom Girl 03. Run 04. Universal Traveler 05. Mike Mills 06. Surfin' On A Rocket 07. Another Day 08. Alpha Beta Gaga 09. Biological 10. Alone In Kyoto Ascolta il nostro speciale dedicato a questo disco