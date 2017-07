Tame Impala – Innerspeaker

Come segnali morse provenienti da chissà dove, atterrano Tame Impala da Perth, ventenni in odore di psichedelica pop dorata, palpabile, che pare arrivare come una brezza da lontano con i suoi odori e sapori esotici. Fanno tutto in tre basandosi sull'interplay chitarre-basso-batteria a pochi anni dalla formazione (2007 sulle ceneri di una band vincitrice di un concorso rock nazionale). Per farsi notare Kevin Parker (chitarra solista e voce), Dominic Simper (basso) e Jay Watson (batteria e cori), dopo un bell'ep d'esordio, ebbero nel 2009 un'idea brillante: «Perché non incidere a Londra negli studi analogici dove hanno registrato i White Stripes? Da lì non c'è band emergente che non sia uscita con un contratto migliore». L'idea si rivelò strategicamente ineccepibile e Innerspeaker - realizzato ai Toe Rag- gira oggi nei lettori di molti artisti che citano la band come influente. Proviamo a leggere la lista delle loro che diligentemente citano nel proprio MySpace: Todd Rundgren, Dungen, Can, King Crimson, Love, Neu!, Crosby Stills Nash & Young, Flaming Lips, Jefferson Airplane, Massive Attack, Portishead. Aggiungerei i californiani Alps, contemporanei, e i fiorentini Sensation's Fix, mitici "cosmici" dei 70. Quale è allora il valore aggiunto di questi giovani? Una forte disposizione alla melodia secondo lo stilema già dettato dai Dungen ai quali i nostri assomigliano in modo quasi allarmante, ma dei quali mancano la morbidezza che rende gli svedesi una spanna più autorevoli. Ernesto de Pascale