Tamikrest – Toumastin

Toumastin è il secondo lavoro dei Tamikrest, giovane band tuareg che, sulla scia di quanto hanno già fatto i Tinariwen, utilizza la musica a fine politico-sociale. Etico, direbbero loro, vista la condizione drammatica in cui sono costretti dai governi centrali che li vogliono imbrigliare, costringere alla stanzialità e alle regole statali. Più importante della musica che suonano è il proclama che appare in doppia lingua (francese e inglese) in apertura del libretto che accompagna il disco. Lo scrive il leader della band Ousmane Ag Mossa: «Dobbiamo tutti prendere coscienza che apparteniamo a una comunità e a una cultura che sono la nostra forza agli occhi degli altri. Un popolo senza terra come il nostro che fino a ora ha sempre goduto di spazi e libertà soffrirà di questa mancanza di possesso per l'eternità». Parole dure ed essenziali che come il suono delle loro chitarre penetra rapido e doloroso anche tra chi è lontano da quella realtà. La musica dei Tamikrest è un tam tam che serve a raccogliere intorno al fuoco della consapevolezza soprattutto le giovani generazioni, a istillare loro dignità e a promuovere l'orgoglio. Il contrasto tra i loro turbanti e le chitarre elettriche è stridente: ancora una volta il rock si schiera dalla parte di chi combatte a prescindere dal colore e dalla nazionalità. Il rock si presta facilmente a trasformarsi, a coniugarsi con chi gli chiede aiuto e in questo caso l'sos arriva da una tribù nomade che vuole salvare la propria storia potenziando il grido di rivolta. Proprio come nel precedente Adagh, i Tamikrest scrivono le loro canzoni su ritmi tradizionali che poi amplificano grazie alla strumentazione elettrica e quello che ne risulta è un incedere cantilenante, quasi ipnotico, però energetico, vitaminico, molto personale capace di essere attuale senza dimenticare le radici. Significativo è il tamburo tribale a cui sono state appoggiate chitarra e basso elettrico che figura in seconda di copertina. È la lezione dei più anziani Tinariwen che rifacendosi al blues e al rock classico hanno aperto la strada ai musicisti più giovani nelle cui orecchie ronzavano già echi post punk. I testi parlano di cieli stellati e bellezze naturali mozzafiato che hanno sempre accompagnato lo sguardo dei tuareg, o meglio dei tamashek come preferiscono essere chiamati, di amore e naturalmente della coscienza che deve essere svegliata. Un lavoro pieno di forza che si schiera dalla parte della libertà e della felicità che ne può derivare, scandito dalle caratteristiche urla femminili di gioia che sull'onda del rock superano di slancio deserti e oceani fino ad arrivare alle orecchie di tutti coloro che la libertà ce l'hanno a cuore per davvero. Roberto Caselli