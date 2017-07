Tango Around The World – AA VV

Tango Around The World - AA VV Si parte con un sorprendente artista senegalese e si conclude con l'ortodossia argentina di Hugo Díaz. In mezzo possiamo trovare, oltre ad altri tre argentini, un gruppo zingaro serbo, una versione greca che unisce i suoni dei 78 giri alle ritmiche da club. È sorprendente come il tango sappia tenere abbracciati gli opposti: è allo stesso tempo chic e kitsch, è amato da giovani e anziani, può essere liscio da balera e sofisticatezza da puro ascolto, fedele alle radici o imbastardirsi impudicamente con l'elettronica, è il ballo del macho latino ma ha una sensualità anche molto femminile. Insomma, un classico, ma vivo e palpitante di passione.