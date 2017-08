Taoismo nella vita di tutti i giorni

Agopuntura, discipline psicocorporee, moxa, coppette, massaggi, dieta, erbe, le metodiche terapeutiche della medicina cinese ai nostri giorni sono apprezzate in ogni continente, importante complemento alla medicina moderna. Il valore della medicina cinese sta però a monte, nella completezza del suo corpo medico, precisa conoscenza delle vie e dei sottili metabolismi organici fisiologici come patologici che permette una diagnosi preventiva di squilibrio energetico, in fase asintomatica. Ma é il taoismo stesso, pensiero e prassi, il tesoro più autentico e fruibile che dalla Cina antica viene alla società moderna. La conferenza è fondata anche sulla lettura di passi classici, per evidenziare ancora di più come la medicina cinese e il taoismo siano un concreto aiuto al benessere quotidiano. Carlo Moiraghi