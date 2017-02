Tapenade di carciofi

Ingredienti 4 carciofi con le punte 1 cipolla rossa di Tropea 100 grammi di olive taggiasche denocciolate 3 cucchiai di capperi delle Eolie sotto sale 1 mazzetto di prezzemolo 2 filetti d’acciuga sott’olio succo di mezzo limone peperoncino secco tritato olio extravergine d’oliva sale marino integrale aromatizzato alle erbe Preparazione Mettere a bagno i capperi in acqua tiepida. Pulire con cura i carciofi, eliminando le foglie esterne più dure, le punte e il "fieno" interno. Metterli in acqua con succo di limone. Affettare la cipolla e metterla a soffriggere in una padella capiente con un filo d’olio e un goccio d’acqua. Intanto tagliare i carciofi a tocchetti piccoli. Aggiungere i carciofi quando la cipolla è traslucida e cuocere per dieci minuti. Spegnere e lasciar raffreddare. In una ciotola mischiare le olive, i capperi (scolati dall’acqua di ammollo e sciacquati), i carciofi, il succo di limone, una presa di peperoncino e il prezzemolo. Aggiungere alla miscela un po’ d’olio. Frullare il tutto. Guarnire con prezzemolo tritato e un filo d’olio. Servire la tapenade in una ciotola, in un barattolo di vetro con il coperchio (quello per le conserve) oppure direttamente su crostoni di pane. La tapenade si conserva in frigorifero per un paio di giorni, coperta d’olio.