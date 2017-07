Tartufo, castagne, zucca e olio: l’autunno è qui!

Il tartufo di Alba e San Miniato, la zucca in Veneto e Friuli, le castagne altoatesine e l’olio umbro: ogni territorio, nei suoi piccoli o grandi borghi, festeggia i frutti dell'autunno con degustazioni, laboratori, escursioni, musica e folklore. E il lento e dolce cadere delle foglie ci suggerisce il ritmo, altrettanto “slow”, con cui viaggiare e godere di ogni regalo della natura. Ecco tutti gli appuntamenti da segnare in agenda senza dimenticarsi di muoversi nel modo più sostenibile possibile, scegliendo per esempio i mezzi pubblici o un’auto a basse emissioni. LE CAPITALI DEL TARTUFO

Foto © Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba - Stefania Spadoni Fotografia