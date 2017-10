La tastiera per desktop ad energia solare

Logitech lancia sul mercato la tastiera per desktop alimentata ad energia solare. Niente cavi perché la keyboard comunica direttamente via wireless con il computer. E niente consumi di energia elettrica o di batterie grazie a dei piccoli pannelli fotovoltaici installati nella parte superiore, dove di solito si possono trovare alcuni dei tasti veloci. La tastiera si ricarica ogni volta che viene esposta alla luce e rimane carica per almeno tre mesi in condizioni di buio totale. Non è necessaria la luce diretta del sole, ma basta per ricaricarla anche la luce interna. Grazie ad un indicatore luminoso si può tenere sempre sotto controllo la carica, mentre è possibile scaricare dal sito della Logitech un'app che consente di misurare la quantità di luce necessaria al corretto funzionamento del prodotto. Sottilissima, di soli 8 mm di spessore, può essere usata anche a distanza; grazie alla connessione wireless avanzata a 2,4 GHz con ampio raggio d'azione sono stati eliminati i ritardi, le interruzioni e le interferenze, anche in presenza di altre apparecchiature senza fili. Sul mercato da gennaio 2011, può essere acquistata a partire da 79,99 €.