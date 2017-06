I taxi rosa per donne arrivano anche in Pakistan

Un servizio di taxi rosa per donne guidato da donne si sta sviluppando in Pakistan: viene chiamato Paxi, abbreviazione di The Pink Taxi. Il servizio sta prendendo piede nella città di Lahore, la più grande e popolosa dello Stato asiatico, seconda al mondo dietro solo a Shanghai.

Taxi rosa per donne guidati da donne: le altre città dove esistono