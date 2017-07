TEA TREE O ALBERO DEL TE’

Il tea tree è originario dell'Australia dove è monopolio di stato e non è nemmeno lontamente "parente" della pianta che ci fornisce l'ottima bevanda. L'olio è ottenuto per distillazione a vapore delle foglie. La sua azione terapeutica è ampiamente documentata dalle ricerche scientifiche. Non dovrebbe mancare in nessun armadietto di pronto soccorso.