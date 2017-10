Tempeh alla curcuma con fave e asparagi

Ingredienti della ricetta per 4 persone 320g di tempeh autoprodotto 100g di asparagi 100g di fave fresche la parte verde di 1 cipollotto 1 bicchiere di brodo vegetale olio extravergine 1 cucchiaino di curcuma Sale e pepe La ricetta del tempeh fatto in casa Preparazione Tagliate il tempeh a cubetti. In una padella scaldate due cucchiai di olio e fate rosolare il tempeh per qualche minuto quindi mettetelo da parte in caldo. Lavate gli ortaggi. Sgusciate le fave e tenete da parte i baccelli per altre preparazioni (sul mio blog Ecocucina ne trovate diverse). Pelate la parte bianca dei gambi degli asparagi. Affettate gli asparagi, comprese le parti bianche, lasciando intere solo le punte. Tritate la parte verde del cipollotto e fatela appassire in padella con due cucchiai di olio. Unite le fave, gli asparagi, la curcuma, sale e pepe e fate saltare qualche minuto. Bagnate con il brodo e lasciate cuocere per 10 minuti. Unite il tempeh e fate saltare qualche minuto. Servite e gustate.