Tempo di libri, a Milano arriva la fiera dell’editoria

Più di 700 incontri, 200 autori: dal 19 al 23 aprile a Milano l'appuntamento è con Tempo di libri, la prima edizione della fiera dell'editoria italiana. Dopo le polemiche - scaturito per il "furto" a danno del Salone del libro di Torino - Milano si appresta a diventare la capitale del panorama editoriale del nostro paese. 5 giorni attesi da molti: dagli addetti ai lavori, dagli autori e dai lettori che hanno finalmente l'occasione di incontrare e dialogare con gli scrittori.

Tempo di libri, il programma, gli autori

La grande novità, oltre al luogo - la fiera è in programma a Rho Fiera a Milano - è certamente il tema, l'idea che sta alla base di tutta la manifestazione: l'alfabeto, si perché tutto parte dalle lettere che formano parole, che diventano frasi e poi storie e infine libri. Così, a ogni lettera corrisponde un tema e una serie di appuntamenti alla prima fiera dell'editoria italiana a Milano. Dalla A di avventura, sino alla Z di Zaha Hadid, Tempo di libri diviene un viaggio tra tutti i generi letterari e i suoi protagonisti.

Molti i personaggi di spicco da non perdere e i temi d'interesse, noi ne segnaliamo solo alcuni, ma il bello sta proprio nel trovare la propria lettera o nel vagabondare da una all'altra.

Alla D di dissidente c'è sicuramente uno degli autori più attesi, Roberto Saviano che insieme a Marco Damilano e Marino Sinibaldi parlerà del panorama italiano. Il 19 aprile alle 12:30.

Alla F di fumetto un bell'incontro sarà sicuramente quello con Zerocalcare, il 22 aprile alle 14:30.

La nostra lettera preferita è forse la G di grantour perché propone una serie di appuntamenti dedicati ai viaggi e in particolar modo ai modi alternativi e "green" per farlo: treno, bicicletta e piedi. Tutta da scoprire questa sezione, dove si parlerà di ferrovie abbandonate e ritrovate, del cammino di Santiago o di romanzi di viaggio testimonianza di itinerari insoliti.

La O di occhi è una curiosa sezione che racchiude temi differenti, uno dei quali è la fotografia e lo sguardo sul mondo attraverso questa meravigliosa arte. Qui è da non perdere l'appuntamento dedicato ai 70 anni della Magnum, la celebre agenzia fotografia.

La V sta per voce e durante la fiera significa la possibilità per i visitatori di ascoltare dei romanzi della tradizione milanese letti ad alta voce da attori del Piccolo Teatro di Milano. Un rito antico quello del racconto che qui diventa attuale.

Fuori Tempo di libri: gli eventi a Milano

Milano, che da quest'anno ospita la fiera dell'editoria più prestigiosa del paese, si è a lungo preparata per questi 5 giorni di eventi e ha stilato un ricchissimo programma che vedrà protagonisti i libri non solo negli spazi di Rho Fiera ma in molti luoghi della città.

Si chiama Fuori tempo di libri: letture ad alta voce, cocktail letterari, giochi, aperture serali di biblioteche e librerie, performance musicali e maratone di lettura. Un caledario fittissimo che coinvolge ogni tipo di lettore e anche qui abbiamo scelto i nostri imperdibili:

- da mercoledì 19 a domenica 23 aprile Book in Bike (libri in bici) ossia letture ad alta voce, recensioni in bici, consegne a domicilio di libri con gli studenti in alternanza scuola lavoro. Accadrà in città, nei parchi, nelle vie intorno al Castello, ai Navigli, al Duomo e a Corso Buenos Aires, tutto in collaborazione con il Comune di Milano – Area Biblioteche.

- sabato 22 aprile alle 18.30 al Museo di Storia Naturale Milano, Corso Venezia 55, Dalla Natura in Città alla Natura in Natura, cioè dialoghi e cammini urbani per la Giornata Mondiale della Terra. Gli autori Tiziano Fratus e Franco Michieli, accompagnati da Roberto Mantovani direttore della rivista Camminare, si alterneranno passandosi il testimone come in una staffetta, attraverso un itinerario urbano leggendo e interpretando il paesaggio, accompagnando i lettori alla scoperta degli elementi naturali. Un cammino che è anche condivisione e sensibilizzazioni sui temi legati a Geo, la Terra, presente anche se a volte nascosta, in città; lo faranno attraverso i loro libri, le loro parole.

Tempo di Libri si svolge a Milano presso il quartiere espositivo di Fiera Milano–Rho e occupa i padiglioni 2 e 4. Da mercoledì 19 a domenica 23 aprile 2017 dalle 10 alle 19.30. Dalle 19.30 in poi la Fiera si sposta in città con Fuori Tempo di Libri. Il biglietto costa 10 €, per tutte le riduzioni consultare questa pagina del sito.