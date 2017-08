Tempo di semina

Tempo di semina, di preparativi, di piccole cure per la terra. Questi accorgimenti valgono sia per la semina in un ambiente protetto di piante da trapiantare a dimora, nell'orto, che per la semina nei vasi da balcone. Nel fondo dev'esserci uno strato di argilla espansa, venduta in palline, che assorbe molta acqua, evitando la formazione di ristagni. Al posto dell'argilla espansa si possono usare tappi di sughero sminuzzati. Sopra questo strato va il terriccio fertile, fino a due centimetri dal bordo del vaso. Per una terra un po' più grassa vi si può mettere, una volta, qualche goccio di latte. Poi, è importante non mettere troppi semi, affinché le piante non crescano troppo fitte. Se poi, quando avranno tre o quattro foglie ben formate, trapianteremo le piantine, attenzione. È importante un giorno prima di procedere al trapianto irrigare bene i semenzai e le piante, sia per favorirne l'estrazione, sia per aumentare la capacità di adesione alle radicine del terreno che le accoglierà e rendere minimo il cosiddetto shock da trapianto. Poi, trapiantare sempre al tardo pomeriggio, o alla sera, per evitare che le pianticelle appassiscano. Ecco cosa possiamo seminare, in queste settimane. In alcune zone rurali del Paese si semina tutto con luna crescente, che abbia fatto un martedì. In questi giorni, cioè, andiamo a guardare quando è la luna crescente: perciò, a partire da quattro giorni dopo possiamo pensare a solleticare ed appagare il nostro talento di amorevoli coltivatori.

Aglio

Carota

Cipolla

Lattuga

Melanzana

Pomodoro