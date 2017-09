Tempo di girasoli… fotovoltaici!

Si trova a Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi, uno degli impianti ad inseguimento più grandi d'Europa. Visto dall'alto e vista la stagione, sembra un campo di girasoli meccanici che inseguono il cammino del sole durante il suo ciclo nel cielo pugliese. Inaugurato pochi giorni fa l'impianto è composto da 32.202 moduli solari, forniti dalla giapponese Sanyo ed è in grado di produrre 7,5 MW. Una vera e propria centrale solare. Infatti, grazie al sistema ad inseguimento, ovvero un meccanismo che ruota il pannello in base alla posizione del sole, è possibile massimizzare ed ottimizzare la produzione di energia. La casa nipponica ha dotato questo grande impianto di moduli particolarmente efficenti (arrivano al 16,5%) e già testati sul mercato grazie alla loro affidabilità e al loro utilizzo su impianti solari di medie dimensioni destinati ad esempio alle unità abitative, residenziali e commerciali. "In questo periodo - ha commentato Mitsuru Homma, Executive Vice President di Sanyo - stiamo assistendo a livello globale a una rapida inversione di tendenza in fatto di produzione di energia e, abbandonate le tradizionali vie, si guarda con sempre maggiore attenzione alle fonti rinnovabili, prima tra tutte l'energia solare. Noi di Sanyo, e come azienda del gruppo Panasonic, miriamo a diventare il marchio leader a livello mondiale nel campo dell'energia e della tecnologia ambientale, ed è nostro sincero desiderio poter approfondire la collaborazione con i nostri partner per fornire energia sicura e pulita in tutta Europa". Il progetto ha visto letteralmente la luce grazie alla collaborazione del consorzio guidato da Deutsche Bank "Finance and Leasing Renewable Energy Division" e ha contribuito ad attestare la Puglia come la prima Regione produttrice di energia elettrica da fotovoltaico, con 1.200 MW (dati GSE).