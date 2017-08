Tendenze e scenari

Social Report, sviluppo sostenibile, responsabilità sociale, microcredito, fondi etici, sono termini che negli ultimi tempi si ripetono sempre più di frequente sulle pagine di giornali e brochure tradizionalmente meno progressiste. A cosa attribuire una simile situazione? Da un lato, a problemi come la crisi ambientale planetaria, la globalizzazione, la crescente intensità della concorrenza, e la diversità della forza lavoro, dall'altro all'avvento dei sistemi informativi e dell'innovazione tecnologica, alla maggiore attenzione al cliente, alla supply chain, che hanno stravolto le regole della gestione d'impresa finché non si è gradualmente diffusa nelle aziende una nuova visione "socialmente responsabile" a tutti i livelli. In molti casi, questo nuovo approccio, non è stato recepito come un cambiamento strategico di visione, ma piuttosto solo come un aspetto di facciata: fa comodo ad un'impresa essere riconosciuta come utilizzatrice di tecnologie non inquinanti o come ente che investe sul benessere della comunità, ma un simile atteggiamento può ripercuotersi negativamente sulla credibilità di un'azienda. Questo scenario economico incerto, impone alle aziende di dare visibilità del proprio operato in maniera trasparente e veritiera. Richiede una tracciabilità dei propri investimenti, una maggiore chiarezza e la massima lealtà nei confronti del cliente. Nei prossimi anni, si imporrà gradualmente la centralità dell'individuo nella gestione d'impresa. Le aziende dovranno riconoscere che l'uomo è la risorsa strategica dell'azienda. Fattori critici del successo diventeranno le qualità come entusiasmo, positività, incoraggiamento, affidabilità, creatività, le gemme preziose che ogni individuo possiede. Piero Morano Ingegnere Consulente e presidente di EBBF (European Baha'i Business Forum)