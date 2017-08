Teoria del massaggio centrato sui meridiani e la circolazione dell’energia

In concetto occidentale più prossimo a questa entità è quello di "anima" o meglio di "spirito", sebbene questi termini assumano nella nostra cultura connotazioni religiose. L'energia si diffonde nel corpo attraverso dei canali detti appunto "meridiani". La libera circolazione dell'energia è essenziale al benessere degli organi, che grazie ad essa si rigenerano e sono in grado di reagire alle aggressioni patologiche. Quando un meridiano funziona male si crea un blocco energetico che indebolisce gli organi collegati ad esso determinando cause fisiche (dolori, traumi..) o psicologiche (stress, tensioni emotive..). Compito del massaggio tailandese è riattivare il flusso energetico all'interno dei canali di scorrimento potenziando le capacità di autoguarigione del corpo. Le compressioni e le digitopressioni esercitate dal massaggio riattivano il circuito venoso e quello linfatico, svolgono un'efficace azione di "scollamento" della muscolatura apportando un sensibile miglioramento al tessuto connettivo e drenano i liquido che ristagnano in eccesso. Inoltre, gli stiramenti e le immobilizzazioni decontraggono i muscoli, ottimizzando i movimenti articolari e la postura. L'allungamento muscolare fa sì che i tendini agiscano meglio sulle articolazioni e sulle giunture ossee, favorendo l'assimilazione del calcio. In realtà i principi fondamentali del massaggio thai sono estremamente semplici e il suo obiettivo è comune a molte pratiche naturopate: aiutare il corpo a diventare guaritore di se stesso. Enrico Corsi Red Edizioni