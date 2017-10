Tepori d’inverno in Val Gemella (BS)

Quando si arriva in Alta Val Camonica, i pennacchi dei comignoli ci guidano verso queste emozioni intense e rarefatte. La statale n. 42 del Tonale e della Mendola si snoda fino a Edolo, grosso centro ricco di servizi utili e comodi all'escursionista. 3 km dopo la cittadina in direzione Ponte di Legno, sul lato sinistro si apre una valle laterale con la relativa strada che conduce dal paese di Monno fino al passo del Mortirolo. Appena usciti dal centro abitato incontriamo una cappella votiva e nei pressi un' area di parcheggio sterrata. L'altitudine si aggira intorno ai 1060 m. Da qui una mulattiera scende a sinistra, tuffandosi nel verde invernale dei pascoli verso il torrente Mortirolo. Da queste balconate erbose, guardando a sinistra, appare la Val Gemella e il tracciato del sentiero che la percorre fra boschi, malghe e alpeggi. La Val Gemella, mèta del nostro itinerario, è una valletta laterale che si apre sulla sinistra rispetto a chi risale la valle secondaria, ma ormai celebre grazie al Giro d'Italia, del Mortirolo. E' una zona interessante per chi ama il trekking; infatti permette di conciliare facilmente movimento, relax e ambiente. Il territorio è considerato di rilevanza ambientale dalla Regione Lombardia che lo tutela come riserva faunistica alpina. Riprendendo il cammino, il segnavia C.A.I. bianco e rosso n.71 ci indirizza al ponte sul torrente Mortirolo. Qui si possono ancora osservare i resti di un'antica segheria idraulica azionata appunto dalla corrente dell'acqua. L'acciottolato della mulattiera ora sale ai 1183 m della Cascina di Fracai e dei suoi pascoli in un tempo complessivo di mezz'ora dalla partenza. Abbiamo dinanzi un classico ambiente rustico, dove il profumo dell'inverno si arricchisce di odori del tempo, nel fieno riposto e negli architravi in larice del tetto. A questo punto l'itinerario si biforca in due differenti e ben segnalati sentieri che si ricongiungeranno in quota: uno si alza deciso sulla destra, quindi possiamo riservarcelo per la discesa, il secondo si inoltra in piano nel pascolo. Se ci incamminiamo da questa parte, il tracciato scende leggermente fino al ponte sul torrente Ogliolo di Monno per poi rimontare fra i boschi del versante opposto puntando alla Baita di Paghera di Sopra. Siamo a 1320 m ad 1ora e 10 minuti dalla Cascina di Fracai. Ora i segnali ci fanno deviare a destra rimontando Dosso Toricla attraverso abeti, larici e radure erbose dove, soprattutto all'alba e al tramonto, è possibile intravedere veloci sagome di cervi e caprioli. Giunti in località Pràbel (40 minuti da Baita di Paghera), si fiancheggiano i suoi pascoli sulla destra, guadagnando poi la carrabile che da Edolo porta sull'altopiano di Mola. Oltre l'asfalto si ritrova subito un sentiero piano fra i boschi che sbuca nei pressi di Baita Fontana. Poi risale l'abetaia fino a raggiungere Dosso Toricla, poggio panoramico affacciato su un ampio scorcio della Val Camonica: a est svetta il gruppo dell' Adamello con il Monte Baitone in primo piano, a sud la vista si allunga fino alla catena delle Orobie bergamasche e alle nostre spalle emergono fra i pascoli le cime del Mortirolo e della Val Grande. Siamo a 1838 metri, a 3 ore e un quarto di cammino da Monno. Ora si discende alle vaste piane erbose di Mola sempre facilitati dalla costante segnaletica. Una volta riattraversata la strada asfaltata più a monte rispetto a prima, ci si abbassa nel vallone di Dorena. Qui i larici si alternano a radure erbose molto umide, in cui il clima particolare permette la crescita di una rara pianta carnivora, la Drosera rotundifolia. Camminando fra gli alberi si notano due vecchi roccoli in disuso, cioè costruzioni in legno e sasso seminascoste nella vegetazione in cui un tempo i cacciatori si appostavano attendendo la selvaggina. Giunti a fondovalle, il segnavia ci immette in una larga mulattiera che si riporta in Val Gemella sempre fra pascoli e baite ben conservate. Passate le località di Predoncei, Andulf, Cem ci si ritrova ancora a Fracai, in prossimità del bivio iniziale. La discesa dal Dosso Toricla a qui comporta circa 1 ora e 1 quarto di cammino. Adesso, percorrendo a ritroso il sentiero dell'andata, si ritorna in una mezz'ora alla cappelletta votiva di partenza, a conclusione di una tranquilla ma sostanziosa camminata di 5 ore complessive. Jalmar Tuan