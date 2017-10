Terra cruda e design uniti nel concorso Terra Migaki

La terra cruda è un materiale ampiamente utilizzato nelle finiture e negli intonaci. Lo dimostra una pratica edile del Giappone, l'otsumigaki, tradizionalmente impiegata nella costruzione delle tipiche case da tè di Kyoto. Con l’intento di creare un legame esclusivo tra la cultura giapponese e quella italiana, Anab, l'Associazione nazionale architettura bioecologica, ha indetto il concorso Terra Migaki che metterà al centro dell’attenzione la terra cruda e il suo impiego in un settore insolito, quello del design. Per comprendere meglio di cosa si tratta, abbiamo intervistato Sergio Sabbadini, architetto responsabile del settore terra cruda di Anab e del concorso. Anab collabora con molte società giapponesi, tra cui Sou-Cika-Sia. Può spiegarci la natura di questo legame? La collaborazione con questa società, che raggruppa i maestri delle tecniche tradizionali giapponesi, nasce già dall'anno scorso in relazione all'otsumigaki, una pratica di lisciatura di finiture in terra cruda con cui si ottengono superfici quasi specchiate, tipo marmorini. Questo rapporto di scambio culturale, artigianale, artistico sul tema di una materia essenziale come la terra, però, non nasce solo per sviluppare delle tecniche giapponesi, che sono sicuramente affascinanti sia per l’uso di miscele particolari con fibre di cellulosa o componenti di alghe che per l’approccio quasi spirituale dato dall'estrema delicatezza nei gesti, ma per mettere in relazione culture e tradizioni diverse.

Immagine di copertina ©regenerationinternational.org