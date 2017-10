Terra cruda, una tecnica costruttiva ecologica

La terra viene trattata in diversi modi: si ottengono così la terra battuta o pisè (che si ottiene compattando, strato dopo strato, terra umida versata tra assi parallele che fungono da casseri), la terra alleggerita con inerti costituiti da fibre vegetali (in passato anche sterco di vacca) o da materiali leggeri (terra paglia, terra legno, terra minerale), le adobe (mattoni compressi e seccati naturalmente che hanno caratterizzato il nostro millenario paesaggio), i blocchi estrusi o trafilati (mattoni industriali non cotti), i blocchi compressi (che derivano da un sistema di produzione industriale che prevede l'introduzione di terra umida in presse aventi forme di dimensioni ridotte). Oggi la tecnica della terra cruda, che risulta, tra l'altro, produrre un grande risparmio energetico, viene utilizzata anche per la sua migliore versatilità riguardo alle problematiche del raffrescamento degli edifici e per un riscaldamento sano e poco inquinante indoor, grazie alle sue caratteristiche di traspirabilità.