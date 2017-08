Terre d’estate…tra Terra e Cielo

Terre d'estate...tra Terra e Cielo Vacanze nella natura in tenda. Per divertirsi, rilassarsi, incontrare persone, fare e scambiare esperienze, nutrirsi di sani cibi biologici, cucina naturale con proteine vegetali. Le nostre vacanze offrono corsi di sviluppo personale, di ricerca interiore, pratiche sportive, arte e artigianato. Yoga e tai chi chuan, pittura e intreccio dei cesti, corsi di cucina, musica, danza, giochi e altro ancora proposti da operatori sensibili alle esigenze di tutti: adulti, bambini, uomini, donne, viaggiatori singoli o in compagnia. I nostri menù divertenti, vari, dolci e salati, sono rigorosamente a base di alimenti biologici e senza proteine animali.

[email protected]

