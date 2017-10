Da teste ben piene a teste ben fatte. Il pensiero complesso

Secondo Edgar Morin i principi metodologici che costituiscono la ?ricetta? per il pensiero complesso si possono riordinare in otto principi. Principio sistemico-organizzativo. Le parti si trovano nel tutto, ma anche il tutto si trova nelle parti. Si passa dall?oggetto al ?sistema?. Principio ologrammatico. Non si può rompere un sistema se vogliamo conoscerlo, perchè il tutto è nella parte e la parte conserva il tutto, anche se il tutto cambia (il DNA ne è l?esempio più evidente). Questo assunto ha una certa affinità con la psicologia della Gestalt, secondo la quale ?l'insieme è più della somma delle sue parti?. Conformità anche con il pensiero di Massimo Cacciari, che sottolinea come, scomparso l?ordine religioso e gerarchico che ci ha governato in passato, il tutto (ad esempio, lo Stato) non sia più pre-potente rispetto alla potenza delle parti (individui), ma anzi siano queste ultime a produrlo con la loro volontà di potenza, liberate da ogni trascendenza. Principio della soggettività. L?osservatore nel suo operare nei confronti delle distinzioni interviene nella definizione del sistema tramite i suoi interessi e non accumula dati o informazioni ma li organizza.Henri Bergson afferma che non esiste una verità oggettiva. Ad esempio: una bottiglia può significare cose differenti per diverse persone, e per la stessa in diversi momenti. Principio dialogico. Il soggetto osservante diventa oggetto osservato. Si arriva al concetto di osservazione di secondo grado: l?osservatore deve osservare se stesso che osserva l?oggetto e deve sforzarsi di conoscere la sua conoscenza. Questo non stupisce se pensiamo al fatto che il nostro Io si costruisce anche grazie al rispecchiamento nelle altre persone, come afferma la Edith Stein, anticipando scoperte odierne sul ruolo dei neuroni specchio, cioè neuroni che si attivano nell?osservatore rispecchiando il comportamento dell?osservato, come se stesse compiendo l'azione egli stesso. Principio di retroattività. L?effetto retroagisce in modo informativo sulla causa, rompendo il concetto di casualità lineare. Friedrich Nietzsche sottolinea come il metodo venga alla fine del percorso intrapreso. Esso apprende retroattivamente dai suoi risultati e trasfigura colui che lo ha compiuto. Principio d?indeterminazione. Non si può conoscere l?oggetto senza influenzarlo, perché lo sforzo che ci si mette lo modifica. Principio di ricorrenza. Un processo è ricorrente se i suoi prodotti sono necessari alla produzione del processo stesso e se si riproduce da solo a condizione di essere alimentato da una fonte. Principio di autonomia-dipendenza. Ogni organizzazione per sopravvivere deve essere aperta all?eco-sistema di cui si nutre e che essa trasforma. Nessuna autonomia è possibile senza molteplici dipendenze. Quindi: mischiare gli ingredienti, aggiungere poi un pizzico di creatività e? sarete pronti alla prova della complessità! Veronica Ciceri