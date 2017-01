Tetti verdi e giardini verticali, progetti sostenibili per promuovere la socialità

Oltre all'utilizzo di auto ibride e biciclette per ridurre i livelli di inquinamento, c'è una nuova tendenza che si posiziona all'interno dei programmi volti al benessere ambientale e dei cittadini nei contesti urbani: creare “tetti verdi multifunzionali”, promuovendo le relazioni sociali e un nuovo modo di lavorare in architettura e in urbanistica. Tema discusso, tra l'altro, durante il Milano design film festival che ha posto al centro di un incontro esperienze positive di verde intensivo in città, per sfruttare superfici inutilizzate come Roofmatters e OrtiAlti, e ha dato voce ai “giardinieri volanti” del Bosco Verticale di Milano.

Cosa sono i tetti verdi

Interventi verdi di agopuntura urbana

The flying gardeners, i giardinieri verticali

Orti urbani