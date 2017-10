Turf house, le case con il tetto coperto d’erba come isolante termico

Le Turf houses sono un esempio di bioedilizia presente in tutto il nord Europa, ma soprattutto in quei paesi che sono stati dominati dai Vichinghi, come Norvegia, Scozia, Irlanda, Isole Faroe, Groenlandia e Islanda. Quella delle case con il tetto ricoperto da un tappeto erboso è una tradizione edile tipica dei territori che presentano condizioni climatiche avverse alla sopravvivenza dell’uomo. Infatti, grazie al tappeto erboso che ne ricopre i tetti e, a volte, anche le pareti, le Turf houses sono in grado di trattenere il calore all'interno dell’edificio, creando un ottimo sistema di coibentazione.

Come si costruiscono

L’iscrizione nella "World Heritage List" dell'Unesco