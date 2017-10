The Animals 50 anni fa primi in America (dopo i Beatles)

1964. I Beatles hanno già conquistato gli Stati Uniti d'America con la loro musica. Siamo in piena British Invasion. Dopo di loro, però, un altro gruppo inglese ha raggiunto il primo posto della classifica dei singoli USA. Il 5 settembre 1964, infatti, gli Animals sono primi con "The House Of The Rising Sun".