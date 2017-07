The Bird and The Bee

The Bird and The Bee s/t (EMI 2007) Lei figlia d'arte, cresciuta tra le braccia di Jackson Browne e Van Dyke Parks, lui scafato produttore (Beck, Flaming Lips e Lily Allen); non importa chi sia l'uccello e chi l'ape, quello che conta è che Inara George e Greg Kurstin, in arte The Bird and The Bee, fanno centro al primo tentativo con un quadretto dal fascino gentile. Un esordio melodico e grazioso, colorato e ricco di arrangiamenti in equilibrio sonorità vintage memori del classic pop tra sixties e seventies e sonorità patinate dal piglio jazzato e tropicale che cita in poco più di mezz'ora Beach Boys, Stereolab e Pink Martini. GDP