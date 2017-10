The Guardian e Ford per la mobilità di domani

The Guardian e Ford insieme per progettare la mobilità di domani. I numeri parlano chiaro: le auto sulle strade di tutto il mondo toccano quota un miliardo, una cifra che potrebbe crescere fino a diventare tra i 2 e i 4 miliardi entro 2050. Numeri in crescita anche per quanto riguarda i costi e le perdite subite a causa delle congestioni del traffico che, secondo le stime della Commissione Europea, cresceranno anche del 50%, fino a raggiungere i 200 miliardi di euro ogni anno. Come modificare questa tendenza, anche a fronte dell'ultimo rapporto commissionato da Ford a "The Futures Company," azienda specializzata nel settore ricerche, il quale ha dimostrato che la maggior parte delle persone in Europa ritiene che la vita sarebbe "impossibile" senza un'auto? Se n'è discusso nelle sale del Kings Place a Londra, durante un incontro organizzato dal Guardian Sustainable Business e da Ford, e moderato dallo stesso direttore del giornale inglese, Jo Confino; alla presenza di tecnici, di rappresentanti delle case automobilistiche, di chi si occupa di progettare e realizzare soluzioni per la mobilità sostenibile. Secondo Barb Samardzich, vice presidente di Ford Europe, le compagnie automobilistiche sono chaimate a migliorare le prestazioni delle auto: "grazie al downsizing (motori più piccoli ed efficienti) e alle nuove forme di propulsione, come le soluzioni ibride ed elettriche, che aiutano a diminuire di concerto le emissioni di CO2". È ciò che la casa americana sta realizzando grazie ad esempio al nuovo motore Ecoboost a tre cilindri, che presenta consumi e emissioni estremamente ridotti. Susan Claris, direttrice associata di Arup e specializzata in urbanistica e mobilità sostenibile è pragmatica e lancia interessanti provocazioni: "In un mondo dove la maggior parte della popolazione vivrà in megacity dovremmo ripensare a degli spazi che siano inacessibili alle auto e dove invece sia possibile riscoprire il piacere di muoversi camminando e utilzzando la bici". Strade e aree senz'auto quindi: "Sarebbe una scelta impopolare all'inizio, così come è stata la Congestion Charge (la nostra Area C)", sottolinea Susanne, ma che ha portato alla diminuzione dell'inquinamento e all'aumento degli spazi dedicati alle bici. "Abbiamo bisogno che la gente cambi mentalità rispetto alla mobilità", ha dichiarato invece Sylvain Haon, segretario generale di Polis Network, associazione europea che si occupa di trovare soluzoni sostenibili ai trasporti: "ci siamo concetrati per troppo tempo sugli spostamenti delle auto - sottolinea - dobbiamo concetrarci invece sugli spostamenti delle persone". Infrastrutture create quindi per soddisfare la necessità degli individui che devono spostarsi da A a B, che comprenda sì l'auto, ma anche tutte le altre forme di mobilità, spesso anche meno inquinanti. Per raggiungere questo obiettivo non si può fare a meno della tecnologia. Sono quindi benvenute tutte quelle soluzioni che permettono di connettere i veicoli tra di loro e con le stesse infrastrutture, in modo di sapere in qualsiasi momento qual è la soluzione migliore da adottare in quel preciso istante. Come oggi siamo constantemente connessi alla rete con i nostri telefoni, domani lo saremo con i veicoli sui quali ci muoviamo. "La tecnologia è pronta - dichiara Fabio Orecchini, professore dei Sistemi Energetici all'Università di Roma - e sta lavorando a diverse forme di propulsione, siano esse elettriche, ibride o a idrogeno, comunque rinnovabili e sostenibili". Un mondo sempre più interconesso, con meno auto ma più intelligenti, dove poter scegliere in qualsiasi momento la soluzione più adatta al luogo che si deve raggiungere, consumando meno risorse, impiegando meno tempo e risparmiando denaro.