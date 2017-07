The Jam – Sound Affects

Nel novembre del 1980, quando Ronald Reagan veniva eletto Presidente degli Stati Uniti, la band di Paul Weller, Bruce Foxton e Rick Buckler pubblicava Sound Affects, il quinto disco, dopo aver passato alcuni mesi in studio. E il risultato è a dir poco incandescente: un lavoro in bilico tra la lezione post punk, la matrice dei fratelli Davies, l'insegnamento beatlesiano di Revolver e la tensione verso il futuro di una formazione pietra miliare per le generazioni di artisti britannici a venire. I risultati diventano tangibili in brani come Start!, sviluppato intorno al giro di basso mutuato da Taxman di George Harrison o That's Entertainment, con un riff talmente incisivo da porsi subito quale modello. La carica espressiva della formazione, a soli tre anni dal debutto con In The City, non sbiadisce in vitalità e freschezza ma anzi si carica di perizia espressiva. Persino nei testi, Weller abbandona gli affreschi del quotidiano anglosassone per volgere lo sguardo all'interno di sé, catturato dalle visioni oniriche e romantiche di William Blake e Percy Bysshe Shelley, accanto a uno sguardo sulla realtà sempre più disincantato, dovuto al tormentato clima sociale e politico del tempo. A 30 anni dalla pubblicazione, l'inconfondibile collage pop della cover nasconde una versione deluxe che comprende due dischi: uno con l'album rimasterizzato in digitale e un altro con 22 bonus track, tra demo, b-side e versioni alternative di canzoni come Boy About Town o un'interamente strumentale Scrapeaway. Non mancano gli inediti, 8 per l'esattezza, tra i quali il demo di Pretty Green o ancora l'omaggio ai Kinks con Waterloo Sunset, in grado di spedire in orbita per il solo connubio tra le due divinità. A corredo di tutto, un booklet completo di rare foto e di un'intervista al frontman. Questa ristampa conferma insomma l'attualità di un disco su più fronti: per chi il sound dei Jam lo sente nelle vene, per i molteplici adepti del Modfather, influenzati in modo più o meno esplicito dalla sua opera e, non ultimo, per lo stello Paul Weller. Proprio lui non solo ha più volte ricordato Sounds Affects quale il miglior disco dei Jam e suona ancor oggi molte delle tracce in esso contenute ma, intento a registrare il suo Wake Up The Nation, era affiancato da un Simon Dine che si è ispirato proprio a questo album nel lavorare sui suoni. Poco male se i Jam si sarebbero sciolti solo un paio d'anni dopo: qui si è di fronte a un classico, spogliando la parola di tutto quanto d'impolverato implica. Samantha Colombo