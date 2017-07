Rory Gallagher – The Beat Club Session

The Beat Club era un celebre programma radiofonico che venne trasmesso per sette anni a cavallo tra gli anni 60 e 70 da un'emittente tedesca di Dresda, Radio Dresden. A quelle trasmissioni parteciparono grandi miti del rock classico, da Jimi Hendrix ai Beach Boys passando attraverso Led Zeppelin e Cream. Tra il '71 e il '72 passò di lì anche Rory Gallagher per ben tre volte e tutte le registrazioni promozionali che fece in quegli anni ritrovano ora vita in questo cd che lo fotografa in un periodo ben preciso della sua carriera. Aveva allora, infatti, appena lasciato il gruppo dei Taste per iniziare l'avventura solista, accompagnato dal bassista Gerry McAvoy e dal batterista Wilger Campbell. Le 12 tracce di The Beat Club Sessions sono state incise proprio con questa formazione che è uno dei più interessanti esperimenti di Gallagher. Naturalmente si tratta di puro blues elettrico, con una serie di brani autografi, a parte Toredown a firma di Sonny Thompson e Messin' With The Kid scritta da Melvin London, per altro di ottima fattura. Questo repertorio brilla per la concretezza delle esecuzioni che appaiono fresche e prive di fronzoli; la chitarra di Rory ruggisce grezza e decisa, mentre la sezione ritmica gli prepara il terreno e la voce è al suo meglio con quella spiccata tendenza al roco che lo caratterizza. Difficilmente la registrazione avrebbe potuto mantenere questo fascino se l'incisione fosse stata effettuata in studio. Il suono ricavato in quest'occasione dà la misura di quel che era Rory Gallagher in quegli anni. Roberto Caselli