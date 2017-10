The Secret- Il Film

Un viaggio intenso questo dvd. Non è un film, ma un documentario. Novanta minuti di testimonianze di racconti di maestri spirituali che hanno imparato il Segreto, l'hanno fatto proprio e lo vogliono condividere. Ma cos'è questo Segreto? Vediamo un po'. Niente di ciò che accade, accade per caso. In qualche modo attraiamo le situazioni a noi. Quante volte, per esempio, quando siamo di fretta e pensiamo "non mi deve succedere niente, perché per le 15 devo essere lì", ci succedono un sacco di cose che rallentano i nostri progetti? Bene, le abbiamo attratte col nostro pensiero negativo! Si chiama Legge dell'Attrazione, ed è la legge più importante dell'universo. Attiriamo ciò che è simile a noi, perciò se i nostri pensieri sono negativi, attireremo situazioni spiacevoli e negative, perché la legge dell'Attrazione risponde sempre ai nostri pensieri. Sono uomini comuni i "maestri spirituali", testimoni di questo dvd, che ci spiegano che c'è un forte legame tra ciò che pensiamo e ciò che ci accade. Sono uomini e donne che hanno fatto proprio il concetto della legge dell?Attrazione, che hanno cambiato le loro vite, rivoluzionandole. "The Secret" è un viaggio attraverso la storia, le religioni, la filosofia. Tante persone hanno conosciuto il Segreto: Platone, Shakespeare, Lincoln, Emerson, Einstein. Per fare degli esempi. Non solo. "The Secret" è anche un viaggio nel presente, nella quotidianità, nella contingenza. Tutti possiamo conoscere Il Segreto e farlo nostro. Tutti possiamo iniziare a guardare la nostra vita, la nostra esperienza da un'altra ottica. Tutti possiamo migliorarci. Tutti possiamo (e ci meritiamo?) di essere più felici. Basta volere, o meglio, basta attrarre.